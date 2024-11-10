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Ночью — «минус»: прогноз погоды в Харькове и области на 11 ноября

Погода 19:20   10.11.2024
Елена Нагорная
Ночью — «минус»: прогноз погоды в Харькове и области на 11 ноября

В понедельник, 11 ноября, в Харькове и области облачно с прояснениями, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — 4-6, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем — 2-7.

Ветер северо-восточный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2024 в 19:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 11 ноября, в Харькове и области облачно с прояснениями, без осадков.".