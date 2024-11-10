Ночью — «минус»: прогноз погоды в Харькове и области на 11 ноября

В понедельник, 11 ноября, в Харькове и области облачно с прояснениями, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — 4-6, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем — 2-7.

Ветер северо-восточный — 5-10 м/с.