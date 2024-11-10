Уночі – «мінус»: прогноз погоди в Харкові та області на 11 листопада

У понеділок, 11 листопада, у Харкові та області хмарно із проясненнями, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – 4-6, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла, вдень – 2-7.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.