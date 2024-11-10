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Уночі – «мінус»: прогноз погоди в Харкові та області на 11 листопада

Погода 19:20   10.11.2024
Олена Нагорна
Уночі – «мінус»: прогноз погоди в Харкові та області на 11 листопада

У понеділок, 11 листопада, у Харкові та області хмарно із проясненнями, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – 4-6, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла, вдень – 2-7.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 19:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 11 листопада, у Харкові та області хмарно із проясненнями, без опадів.".