Уночі – «мінус»: прогноз погоди в Харкові та області на 11 листопада
У понеділок, 11 листопада, у Харкові та області хмарно із проясненнями, без опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – 4-6, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла, вдень – 2-7.
Вітер північно-східний – 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 19:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 11 листопада, у Харкові та області хмарно із проясненнями, без опадів.".