Взрывы в Харькове: поврежден магистральный трубопровод, били ракетой и Гром-Э1

Взрывы слышали в Харькове после 22:00.

Дополнено в 23:13. «В Холодногорском районе в результате вражеского удара поврежден магистральный трубопровод одного из коммунальных предприятий Харькова. На месте работают специалисты соответствующих служб», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Обновлено в 22:22. Удары пришлись по двум районам города — Холодногорскому и Новобаварскому. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала.

Предварительно, удары были нанесены баллистической ракетой и гибридной ракетой «Гром-Э1».

22:10. По меньшей мере два взрыва слышали в Харькове после 22:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ракетной опасности.

В то же время командование Воздушных сил ВСУ предупредило о пусках КАБов.

Мэр Игорь Терехов констатировал факт одного из взрывов.