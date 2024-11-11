Взрывы в Харькове: поврежден магистральный трубопровод, били ракетой и Гром-Э1
Взрывы слышали в Харькове после 22:00.
Дополнено в 23:13. «В Холодногорском районе в результате вражеского удара поврежден магистральный трубопровод одного из коммунальных предприятий Харькова. На месте работают специалисты соответствующих служб», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Обновлено в 22:22. Удары пришлись по двум районам города — Холодногорскому и Новобаварскому. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала.
Предварительно, удары были нанесены баллистической ракетой и гибридной ракетой «Гром-Э1».
22:10. По меньшей мере два взрыва слышали в Харькове после 22:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ракетной опасности.
В то же время командование Воздушных сил ВСУ предупредило о пусках КАБов.
Мэр Игорь Терехов констатировал факт одного из взрывов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, взрывы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 23:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы слышали в Харькове после 22:00.".