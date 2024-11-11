Вибухи в Харкові: пошкоджено магістральний трубопровід, били ракетою і Гром-Е1

Вибухи чули у Харкові після 22:00.

Доповнено о 23:13. “У Холодногірському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств Харкова. На місці працюють фахівці відповідних служб”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Оновлено о 22:22. Удари прийшлися по двох районах міста – Холодногірському та Новобаварському. Інформація щодо постраждалих на дану хвилину не надходила.

Попередньо, удари були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою «Грім-Е1».

22:10. Після 22:00 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ракетну небезпеку.

Водночас командування Повітряних сил ЗСУ попередило про запуски КАБів.

Мер Ігор Терехов констатував факт одного із вибухів.