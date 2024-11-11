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ЗС РФ один раз атакували на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Суспільство 16:54   11.11.2024
Вікторія Яковенко
ЗС РФ один раз атакували на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до українських позицій в районі Кіндрашівки, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Атаку успішно відбили, ситуація контрольована, йдеться у повідомленні.

Впродовж доби супротивник завдав артилерійських обстрілів по Тимофіївці на Харківщині.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 16:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до українських позицій в районі Кіндрашівки, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".