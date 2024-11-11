ЗС РФ один раз атакували на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до українських позицій в районі Кіндрашівки, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Атаку успішно відбили, ситуація контрольована, йдеться у повідомленні.

Впродовж доби супротивник завдав артилерійських обстрілів по Тимофіївці на Харківщині.