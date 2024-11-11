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ВС РФ один раз атаковали на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Общество 16:54   11.11.2024
Виктория Яковенко
ВС РФ один раз атаковали на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к украинским позициям в районе Кондрашовки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Атаку успешно отбили, ситуация контролируемая, говорится в сообщении.

На протяжении суток противник нанес артиллерийские обстрелы по Тимофеевке на Харьковщине.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к украинским позициям в районе Кондрашовки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".