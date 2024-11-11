ВС РФ один раз атаковали на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к украинским позициям в районе Кондрашовки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Атаку успешно отбили, ситуация контролируемая, говорится в сообщении.

На протяжении суток противник нанес артиллерийские обстрелы по Тимофеевке на Харьковщине.