Более 360 раз ВС РФ обстреляли позиции ВСУ – ОТГВ «Харьков» о потерях врага
Об обстановке на севере Харьковщины за сутки проинформировали в ОТГВ «Харьков». По данным защитников, ситуация остается сложной, существенных изменений нет.
За прошедшие сутки враг шесть раз штурмовал в районах населенных пунктов Старица и Волчанск. Оккупанты нанесли пять авиаударов, а также 44 удара дронами-камикадзе. Совершили 363 обстрела позиций украинских защитников.
По данным ОТГВ «Харьков», потери врага за прошедшие сутки составили 106 человек, из них безвозвратные – 36, санитарные – 70.
На Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 48 единиц вооружения и военной техники, в частности одну артсистему, две ББМ, девять автомобилей, одну единицу спецтехники и 35 БпЛА.
Уничтожено: 72 укрытия для личного состава и одно место хранения боеприпасов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ворог, враг, обстрелы, ОТГВ "Харьков", потери, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстановке на севере Харьковщины за сутки проинформировали в ОТГВ «Харьков». По данным защитников, ситуация остается сложной, существенных изменений нет.".