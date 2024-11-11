Более 360 раз ВС РФ обстреляли позиции ВСУ – ОТГВ «Харьков» о потерях врага

Об обстановке на севере Харьковщины за сутки проинформировали в ОТГВ «Харьков». По данным защитников, ситуация остается сложной, существенных изменений нет.

За прошедшие сутки враг шесть раз штурмовал в районах населенных пунктов Старица и Волчанск. Оккупанты нанесли пять авиаударов, а также 44 удара дронами-камикадзе. Совершили 363 обстрела позиций украинских защитников.

По данным ОТГВ «Харьков», потери врага за прошедшие сутки составили 106 человек, из них безвозвратные – 36, санитарные – 70.

На Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 48 единиц вооружения и военной техники, в частности одну артсистему, две ББМ, девять автомобилей, одну единицу спецтехники и 35 БпЛА.

Уничтожено: 72 укрытия для личного состава и одно место хранения боеприпасов.