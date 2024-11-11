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Понад 360 разів ЗС РФ обстріляли позиції ЗСУ – ОТУВ «Харків» про втрати ворога

Суспільство 12:08   11.11.2024
Вікторія Яковенко
Понад 360 разів ЗС РФ обстріляли позиції ЗСУ – ОТУВ «Харків» про втрати ворога Фото: ОТУВ “Харків”

Про обстановку на півночі Харківщини за добу поінформували в ОТУВ «Харків». За даними захисників, ситуація залишається складною, суттєвих змін немає.

Протягом минулої доби ворог шість разів штурмував у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. Окупанти завдали п’ять авіаударів, а також 44 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 363 обстріли позицій українських захисників.

За даними ОТУВ «Харків», втрати ворога за минулу добу склали 106 осіб, з них безповоротні – 36, санітарні – 70.

На Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: одну артсистему, дві ББМ, дев’ять автомобілів, одну одиницю спецтехніки та 35 БпЛА.

Знищено: 72 укриття для особового складу та одне місця зберігання боєприпасів.

Читайте також: “Зомбі-атаки” проводять окупанти на Харківщині. Навіщо і де – пояснили у ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 12:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстановку на півночі Харківщини за добу поінформували в ОТУВ «Харків». За даними захисників, ситуація залишається складною, суттєвих змін немає.".