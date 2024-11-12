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СБУ заявила, что поймала агента ФСБ в Купянске

Происшествия 10:00   12.11.2024
Оксана Горун
СБУ заявила, что поймала агента ФСБ в Купянске

Подозревают, что безработный житель Купянска «трудился» на ФСБ РФ и «сливал» данные о позициях Сил обороны. Подробности сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Харьковской области. По материалам дела, злоумышленник корректировал ракетно-бомбовые и артиллерийские удары рашистов по обороняющим Купянск украинским войскам. Основными целями врага были штабы, укрепрайоны и огневые позиции ВСУ во фронтовой зоне», — заявил Абдула 12 ноября.

По версии следствия, ФСБ безработный житель Купянска «приглянулся» тем, что писал пророссийские комментарии в Telegram-каналах. Ему поручили обходить город и окрестности и скрыто фиксировать, где находятся Силы обороны, а также — как они перемещаются.

«За каждую «слитую» локацию Сил обороны оккупанты обещали денежное вознаграждение, однако вражеских средств агент так и не дождался. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили корректировщика и задержали его в собственном доме», — отметил спикер УСБУ.

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У мужчины изъяли телефон, с которого он вел переписку с «нанимателями». Фигуранту сообщили о подозрении в госизмене (что предполагает срок вплоть до пожизненного заключения и конфискацию имущества). Сейчас он в СИЗО.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозревают, что безработный житель Купянска «трудился» на ФСБ РФ и «сливал» данные о позициях Сил обороны. Подробности сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула".