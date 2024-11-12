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СБУ заявила, що спіймала агента ФСБ у Куп’янську

Події 10:00   12.11.2024
Оксана Горун
СБУ заявила, що спіймала агента ФСБ у Куп’янську

Підозрюють, що безробітний мешканець Куп’янська “працював” на ФСБ РФ і “зливав” дані про позиції Сил оборони. Подробиці повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб на Харківщині. За матеріалами справи, зловмисник коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари рашистів по українських військах, що обороняють Куп’янськ. Основними цілями ворога були штаби, укріпрайони та вогневі позиції ЗСУ у фронтовій зоні“, — заявив Абдула 12 листопада.

За версією слідства, ФСБ безробітний мешканець Куп’янська “сподобався” тим, що писав проросійські коментарі в телеграм-каналах. Йому доручили обходити місто та околиці й приховано фіксувати, де знаходяться Сили оборони, а також – як вони переміщаються.

За кожну “злиту” локацію Сил оборони окупанти обіцяли грошову винагороду, однак ворожих коштів агент так і не дочекався. Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальника і затримали його у власному помешканні“, – зазначив речник УСБУ.

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У чоловіка вилучили телефон, з якого він листувався з “наймачами”. Фігуранту повідомили про підозру в держзраді (що передбачає термін аж до довічного ув’язнення та конфіскацію майна). Нині він у СІЗО.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозрюють, що безробітний мешканець Куп’янська “працював” на ФСБ РФ і “зливав” дані про позиції Сил оборони. Подробиці повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула".