Працював на РФ заради стосутнків із росіянкою. Зрадника “посадили” на 5 років

Як повідомив прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула, поплічником РФ виявився 46-річний безробітний мешканець передмістя Харкова.

Окупанти завербували чоловіка через чат знайомств у Telegram. Там зв’язківиця російської спецслужби запропонувала йому “близькі стосунки”. А натомість зазначають у СБУ, засуджений мав здавати місця дислокації ЗСУ на Харківщині.

“Після того, як він «клюнув» на пропозицію, жінка поступово залучила його до розвідувально-підривної діяльності. За її вказівками фігурант обходив північні території Харківського району, де приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони. За наявними даними, така інформація потрібна була агресору для підготовки нових ракетно-дронових ударів та прориву диверсійно-розвідувальних груп до північних околиць міста”, – написав Абдула.

СБУ затримала колаборанта у червні цього року. При ньому також був телефон, на який він і знімав місця розташування ЗСУ. На суді чоловік визнав свою провину. Враховуючи каяття та регулярну допомогу у розкритті справи, суд засудив його до п’яти років позбавлення волі, пояснили силовики.