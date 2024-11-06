Работал на РФ ради отношений с россиянкой. Предателя «посадили» на пять лет

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, приспешником РФ оказался 46-летний безработный житель пригорода Харькова.

Оккупанты завербовали мужчину через чат знакомств в Telegram. Там связистка российской спецслужбы предложила ему «близкие отношения». А взамен, отмечают в СБУ, осужденный должен был сдавать места дислокации ВСУ на Харьковщине.

«После того, как он «клюнул» на предложение, женщина постепенно привлекла его к разведывательно-подрывной деятельности. По ее указаниям, фигурант обходил северные территории Харьковского района, где скрыто фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны. По имеющимся данным, такая информация требовалась агрессору для подготовки новых ракетно-дроновых ударов и прорыва диверсионно-разведочных групп к северным окрестностям города», – написал Абдула.

СБУ задержала коллаборанта в июне этого года. При нем также был телефон, на который он и снимал места расположения ВСУ.

На суде мужчина признал свою вину. Учитывая раскаяние и регулярную помощь в раскрытии дела, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, объяснили силовики.