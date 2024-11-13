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Пространство для ветеранов создали на Харьковщине: информация ХОВА

Общество 17:44   13.11.2024
Оксана Горун
Пространство для ветеранов создали на Харьковщине: информация ХОВА Фото: busk-miskrada.gov.ua

Во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская рассказала о социальных услугах в сфере реабилитации, которые доступны для ветеранов.

«На областном уровне создано коммунальное учреждение «Ветеранское пространство «Пліч-о-пліч», где ветераны и их семьи могут принимать участие в тренингах, физкультурно-спортивных мероприятиях, иметь доступ к зонам индивидуальной работы и неформального общения», — сообщила пресс-служба ХОВА со ссылкой на Ковальскую.

Также действует порядок использования средств областного бюджета на возмещение военным, получившим инвалидность вследствие ранения или заболевания во время защиты Украины. Он предусматривает возмещение части стоимости услуг при самостоятельном санаторно-курортном лечении: 50% – за счет средств бюджета Харьковской области и 50% – из местного бюджета громады, если там примут соответствующую программу.

Инфографика: ХОВА

«На реализацию этого направления работы в областном бюджете предусмотрено 2 миллиона гривен», — отметили в ХОВА.

Там также проинформировали, что в Харьковской области создали 51 должность помощников ветеранов и демобилизованных. Восемь таких специалистов уже работают в шести громадах: Богодуховской, Валковской,  Берестинской, Песочинской и Чугуевской (где помощников можно найти в коммунальных учреждениях — центрах предоставления социальных услуг и центрах жизнестойкости), а также — Лозовской (там помощники входят в состав структурного подразделения соцзащиты. Остальных кандидатов в помощники ветеранов еще ищут.

Инфографика: ХОВА

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 17:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская рассказала о соцуслугах, доступных для ветеранов".