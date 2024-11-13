Обучение воинов Харьковщины: в ХОВА рассказали, какие расходы компенсируют

Защитникам, являющимся жителями Харьковщины, предусмотрена денежная помощь на частичную компенсацию оплаты за обучение. Эти расходы предусмотрены Комплексной программой, созданной на 2024-2028 годы.

«Этой услугой уже воспользовались 34 человека. Подготовлен проект приказа о выплате такой помощи в размере 50% от стоимости обучения на общую сумму почти 200 тысяч гривен в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете Харьковщины», — сообщили в ХОВА.

Кроме этого, для защитников предусмотрена компенсация процентной ставки по кредиту на приобретение жилья в рамках программы «єОселя», добавили в ХОВА.

«Сейчас уже подписаны соглашения с двумя банковскими учреждениями, согласно которым служащие по контракту защитники и защитницы Украины могут приобрести жилье под 0% годовых. Военные, которые проходят службу не по контракту, могут кредитоваться под 1% годовых», — рассказала заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.