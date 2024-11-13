Навчання воїнів Харківщини: у ХОВА розповіли, які витрати компенсують
Захисникам і захисницям, які є жителями Харківщини, передбачена грошова допомога на часткову компенсацію оплати за навчання. Ці витрати передбачені Комплексною Програмою, яку створили на 2024-2028 роки.
«Цією послугою вже скористалися 34 особи. Наразі підготовлений проєкт наказу щодо виплати такої допомоги у розмірі 50% від вартості навчання на загальну суму майже 200 тисяч гривень у межах коштів, передбачених в обласному бюджеті Харківщини», – повідомили у ХОВА.
Крім цього, для захисників передбачена компенсація відсоткової ставки за кредитом на придбання житла у межах програми «єОселя», додали в ХОВА.
«Наразі вже підписано угоди з двома банківськими установами, відповідно до яких захисники і захисниці України, які служать за контрактом, можуть придбати житло під 0% річних. Військові, які проходять службу не за контрактом, можуть кредитуватися під 1% річних», – розповіла заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: защитники, компенсация, обучение, рассходы, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 13:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисникам і захисницям, які є жителями Харківщини, передбачена грошова допомога на часткову компенсацію оплати за навчання. ".