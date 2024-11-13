ХОВА: 627 млн грн виділили на Харківщині на допомогу військовим і їх родинам
Для підтримки українських військових та їхніх сімей створили Комплексну програму на 2024-2028 роки. На неї виділили 627,8 мільйона гривень, уточнили у ХОВА.
Цього року на фінансування програми спрямують 122,3 мільйона гривень. Як повідомила заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Віта Ковальська на Конгресі місцевої та регіональної влади при Президентові України, наразі в регіоні налічують понад 38 тисяч захисників, 4719 членів сімей загиблих військових, а також – 1067 дітей та ще 1731 учасників бойових дій, які отримали інвалідність.
“У межах Комплексної програми протягом року було надано щомісячну адресну допомогу 1172 членам родин загиблих військових на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 3,5 мільйона гривень; для 92 осіб, позбавлених свободи внаслідок агресії рф, профінансовано одноразові виплати на суму 4,6 мільйона гривень; для 139 членів сімей загиблих захисників і захисниць України виділено кошти на компенсацію витрат на виготовлення та встановлення пам’ятних знаків і надгробків на суму 4 мільйони гривень“, – повідомила Ковальська.
Крім того, 25,3 мільйона виділили на щомісячну допомогу для дітей загиблих військових. Вони щомісяця отримуватимуть вісім тисяч гривень. Ще 1,7 мільйона отримали бійці з Харківщини до Дня захисників та захисниць України, а трохи більше мільйона виплатили чотирьом найкращим спортсменам-захисникам та захисникам України за участь у міжнародних змаганнях ветеранів війни, – додали в ОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 11:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для підтримки українських військових та їхніх сімей створили Комплексну програму на 2024-2028 роки. На неї виділили 627,8 мільйона гривень, уточнили у ХОВА.".