ХОВА: более 620 млн грн выделили на Харьковщине на помощь военным и их семьям

Для поддержки украинских военных и их семей создали Комплексную программу на 2024-2028 год. На нее выделили 627,8 миллиона гривен, уточнили в ХОВА.

В этом году на финансирование направят 122,3 миллиона гривен. Как сообщила заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Вита Ковальская на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины, на данный момент в регионе насчитывают более 38 тысяч защитников, 4719 членов семей погибших военных, а также – 1067 детей и еще 1731 участников боевых действий, которые получили инвалидность.

«В рамках Комплексной программы в течение года была предоставлена ​​ежемесячная адресная помощь 1172 членам семей погибших военных на оплату жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 3,5 миллиона гривен; для 92 человек, лишенных свободы в результате агрессии РФ, профинансированы единовременные выплаты на сумму 4,6 миллиона гривен; для 139 членов семей погибших защитников и защитниц Украины выделены средства на компенсацию затрат на изготовление и установку памятных знаков и надгробий на сумму 4 миллиона гривен», – сообщила Ковальская.

Кроме того, 25,3 миллиона выделили на ежемесячную помощь для детей погибших военных. Они будут ежемесячно получать восемь тысяч гривен. Еще 1,7 миллиона получили бойцы из Харьковщины ко Дню защитников и защитниц Украины, а чуть больше миллиона выплатили четырем лучшим спортсменам-защитникам и защитницам Украины за участие в международных соревнованиях ветеранов войны, – добавили в ОВА.