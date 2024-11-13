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ХОВА: более 620 млн грн выделили на Харьковщине на помощь военным и их семьям

Общество 11:13   13.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ХОВА: более 620 млн грн выделили на Харьковщине на помощь военным и их семьям Инфографика: ХОВА

Для поддержки украинских военных и их семей создали Комплексную программу на 2024-2028 год. На нее выделили 627,8 миллиона гривен, уточнили в ХОВА.

В этом году на финансирование направят 122,3 миллиона гривен. Как сообщила заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Вита Ковальская на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины, на данный момент в регионе насчитывают более 38 тысяч защитников, 4719 членов семей погибших военных, а также – 1067 детей и еще 1731 участников боевых действий, которые получили инвалидность.

Инфографика: ХОВА

«В рамках Комплексной программы в течение года была предоставлена ​​ежемесячная адресная помощь 1172 членам семей погибших военных на оплату жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 3,5 миллиона гривен; для 92 человек, лишенных свободы в результате агрессии РФ, профинансированы единовременные выплаты на сумму 4,6 миллиона гривен; для 139 членов семей погибших защитников и защитниц Украины выделены средства на компенсацию затрат на изготовление и установку памятных знаков и надгробий на сумму 4 миллиона гривен», – сообщила Ковальская.

Инфографика: ХОВА

Кроме того, 25,3 миллиона выделили на ежемесячную помощь для детей погибших военных. Они будут ежемесячно получать восемь тысяч гривен. Еще 1,7 миллиона получили бойцы из Харьковщины ко Дню защитников и защитниц Украины, а чуть больше миллиона выплатили четырем лучшим спортсменам-защитникам и защитницам Украины за участие в международных соревнованиях ветеранов войны, – добавили в ОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 11:13;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для поддержки украинских военных и их семей создали Комплексную программу на 2024-2028 год. На нее выделили 627,8 миллиона гривен, уточнили в ХОВА.".