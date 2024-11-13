Простір для ветеранів створили на Харківщині: інформація ХОВА

Під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська розповіла про соціальні послуги у сфері реабілітації, які доступні для ветеранів.

“На обласному рівні створено комунальний заклад “Ветеранський простір “Пліч-о-пліч”, де ветерани та їхні родини можуть брати участь у тренінгах, фізкультурно-спортивних заходах, мати доступ до зон індивідуальної роботи та неформального спілкування”, – повідомила пресслужба ХОВА з посиланням на Ковальську.

Також діє порядок використання коштів обласного бюджету на відшкодування військовим, які отримали інвалідність внаслідок поранення чи захворювання під час захисту України. Він передбачає відшкодування частини вартості послуг при самостійному санаторно-курортному лікуванні: 50% – коштом бюджету Харківської області та 50% – з місцевого бюджету громади, якщо там ухвалять відповідну програму.

“На реалізацію цього напрямку роботи в обласному бюджеті передбачено 2 мільйони гривень”, – зазначили у ХОВА.

Там також поінформували, що на Харківщині створили 51 посаду помічників ветеранів та демобілізованих. Вісім таких фахівців вже працюють у шести громадах: Богодухівській, Валківській, Берестинській, Пісочинській та Чугуївській (де помічників можна знайти в комунальних закладах – центрах надання соціальних послуг та центрах життєстійкості), а також – Лозівській (там помічники входять до складу структурного підрозділу соцзахисту). Решту кандидатів у помічники ветеранів ще шукають.