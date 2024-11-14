Терехов об особенности БпЛА «Молния-1» и разрушениях с начала недели (видео)

С понедельника, 11 ноября, в Харькове в результате вражеских обстрелов пострадали 44 дома, сообщил в эфире нацмарафона городской голова Игорь Терехов.

«Наши коммунальщики сейчас работают, чтобы закрыть контуры, чтобы люди имели более-менее нормальные условия для жизни», — отметил мэр.

Он также рассказал об особенностях российского БпЛА «Молния-1», которым оккупанты в последнее время начали атаковать город.

«Особенность, действительно, есть. Они «прилетают» преимущественно в жилые дома харьковчан. Он несет не очень сильный заряд, но у него есть определенная мощность, чтобы разрушать жилье. И не только жилье, был «прилет» и у офисного центра. Кроме этого, он (БпЛА – ред.) очень низко летит, да небольшая мощность, но разрушения достаточно значительны», — сказал Терехов.