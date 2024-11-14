Терехов об особенности БпЛА «Молния-1» и разрушениях с начала недели (видео)
С понедельника, 11 ноября, в Харькове в результате вражеских обстрелов пострадали 44 дома, сообщил в эфире нацмарафона городской голова Игорь Терехов.
«Наши коммунальщики сейчас работают, чтобы закрыть контуры, чтобы люди имели более-менее нормальные условия для жизни», — отметил мэр.
Он также рассказал об особенностях российского БпЛА «Молния-1», которым оккупанты в последнее время начали атаковать город.
«Особенность, действительно, есть. Они «прилетают» преимущественно в жилые дома харьковчан. Он несет не очень сильный заряд, но у него есть определенная мощность, чтобы разрушать жилье. И не только жилье, был «прилет» и у офисного центра. Кроме этого, он (БпЛА – ред.) очень низко летит, да небольшая мощность, но разрушения достаточно значительны», — сказал Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, БПЛА, Молния-1, разрушения, руйнування, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 13:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С понедельника, 11 ноября, в Харькове в результате вражеских обстрелов пострадали 44 дома, сообщил в эфире нацмарафона городской голова Игорь Терехов.".