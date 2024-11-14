Терехов про особливість БпЛА «Молния-1» і руйнування з початку тижня (відео)

З понеділка, 11 листопада, у Харкові внаслідок ворожих обстрілів постраждали 44 будинки, повідомив в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.

«Наші комунальники зараз працюють, щоб закрити контури, щоб люди мали більш-менш нормальні умови для життя», – зазначив мер.

Він також розповів про особливість російського БпЛА «Молния-1», яким окупанти останнім часом почали атакувати місто.

«Особливість, дійсно, є. Вони «прилітають» переважно в житлові будинки харків’ян. Він несе не дуже сильний заряд, але він має певну потужність, щоб руйнувати житло. І не тільки житло, був «приліт» і біля офісного центру. Крім цього, він (БпЛА – ред.) дуже низько летить, так невелика потужність, але руйнації доволі значні», – сказав Терехов.