Терехов про особливість БпЛА «Молния-1» і руйнування з початку тижня (відео)
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З понеділка, 11 листопада, у Харкові внаслідок ворожих обстрілів постраждали 44 будинки, повідомив в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.
«Наші комунальники зараз працюють, щоб закрити контури, щоб люди мали більш-менш нормальні умови для життя», – зазначив мер.
Він також розповів про особливість російського БпЛА «Молния-1», яким окупанти останнім часом почали атакувати місто.
«Особливість, дійсно, є. Вони «прилітають» переважно в житлові будинки харків’ян. Він несе не дуже сильний заряд, але він має певну потужність, щоб руйнувати житло. І не тільки житло, був «приліт» і біля офісного центру. Крім цього, він (БпЛА – ред.) дуже низько летить, так невелика потужність, але руйнації доволі значні», – сказав Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, БПЛА, Молния-1, руйнування, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 13:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З понеділка, 11 листопада, у Харкові внаслідок ворожих обстрілів постраждали 44 будинки, повідомив в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.".