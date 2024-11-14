Live
  • Чт 14.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.34
  • EUR 43.95

Терехов про особливість БпЛА «Молния-1» і руйнування з початку тижня (відео)

Суспільство 13:08   14.11.2024
Вікторія Яковенко
Терехов про особливість БпЛА «Молния-1» і руйнування з початку тижня (відео) скриншот

З понеділка, 11 листопада, у Харкові внаслідок ворожих обстрілів постраждали 44 будинки, повідомив в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.

«Наші комунальники зараз працюють, щоб закрити контури, щоб люди мали більш-менш нормальні умови для життя», – зазначив мер.

Він також розповів про особливість російського БпЛА «Молния-1», яким окупанти останнім часом почали атакувати місто.

«Особливість, дійсно, є. Вони «прилітають» переважно в житлові будинки харків’ян. Він несе не дуже сильний заряд, але він має певну потужність, щоб руйнувати житло. І не тільки житло, був «приліт» і біля офісного центру. Крім цього, він (БпЛА – ред.) дуже низько летить, так невелика потужність, але руйнації доволі значні», – сказав Терехов.

Читайте також: Терехов: РФ використовує Харків як місто для випробування нової зброї (відео)

 

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Будівництво соцжитла обговорив мер Харкова з представниками ЄІБ (фото)
Будівництво соцжитла обговорив мер Харкова з представниками ЄІБ (фото)
14.11.2024, 14:13
Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 27 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 27 тисяч гривень
14.11.2024, 13:41
Чотири дитини загинули в пожежі під Харковом: з будинку врятували кота (фото)
Чотири дитини загинули в пожежі під Харковом: з будинку врятували кота (фото)
14.11.2024, 12:33
Новини Харкова — головне за 14.11: нічні вибухи, прорив РФ до Куп’янська
Новини Харкова — головне за 14.11: нічні вибухи, прорив РФ до Куп’янська
14.11.2024, 13:46
Терехов про особливість БпЛА «Молния-1» і руйнування з початку тижня (відео)
Терехов про особливість БпЛА «Молния-1» і руйнування з початку тижня (відео)
14.11.2024, 13:08
Чи закріпився ворог у Куп’янську: нові дані
Чи закріпився ворог у Куп’янську: нові дані
14.11.2024, 12:09

Новини за темою:

08:32
РФ била по Харківщині авіабомбами, атакувала 20 разів – Генштаб
16:51
Удари КАБами та бої: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину на 16:00
10:53
Про нову тактику РФ на Куп’янському напрямку розповіли українські захисники
22:55
Один бій йде на півночі Харківщини, п’ять атак ворога вже відбили – Генштаб
10:05
Росіяни в суботу наступали біля Вовчанська і під Куп’янськом – Генштаб

Ви читали новину: «Терехов про особливість БпЛА «Молния-1» і руйнування з початку тижня (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 13:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З понеділка, 11 листопада, у Харкові внаслідок ворожих обстрілів постраждали 44 будинки, повідомив в етері нацмарафону міський голова Ігор Терехов.".