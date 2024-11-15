В понедельник троллейбусы не будут ходить в нескольких районах Харькова

18 ноября с 10:00 до 15:00 троллейбусы не будут ходить по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Юбилейного до пр. Героев Харькова, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Это связано с ремонтом контактной сети.

В этот период троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№19: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;

№35 (часть 1): разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№35 (часть 2): разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;

№57: разворотный круг «Парк «Встреча» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»;

№20: не курсирует.