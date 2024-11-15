У понеділок тролейбуси не ходитимуть в деяких районах Харкова
18 листопада з 10:00 до 15:00 тролейбуси не ходитимуть пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Ювілейного до пр. Героїв Харкова, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Це пов’язано з ремонтом контактної мережі.
У цей період тролейбуси курсуватимуть так:
№19: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
№31: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
№35 (частина 1): розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
№35 (частина 2): розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
№57: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – розворотне коло «Ст. м. «Захисників України»;
№20: не курсує.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: транспорт, троллейбус, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 18:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 листопада з 10:00 до 15:00 тролейбуси не ходитимуть пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Ювілейного до пр. Героїв Харкова. ".