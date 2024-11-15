У понеділок тролейбуси не ходитимуть в деяких районах Харкова

18 листопада з 10:00 до 15:00 тролейбуси не ходитимуть пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Ювілейного до пр. Героїв Харкова, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано з ремонтом контактної мережі.

У цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№19: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№31: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;

№35 (частина 1): розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№35 (частина 2): розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;

№57: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – розворотне коло «Ст. м. «Захисників України»;

№20: не курсує.