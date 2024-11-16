Изюм подвергся авиаудару, на Купянском направлении 17 атак — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 16 ноября проинформировал о продолжающейся активности врага на Купянском направлении, на севере от Харькова также идут бои — девять за сутки.

В Генштабе проинформировали, что армия РФ нанесла авиационный удар в районе Изюма. В целом за сутки по территории Украины нанесли 52 авиаудара с применением 102 управляемых авиабомб.

На фронте зафиксировали 170 боевых столкновений.

«На Харьковском направлении враг девять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга и Волчанск. На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Копанок и Надии», — проинформировали в сводке ГШ.

За сутки авиация, ракетчики и артиллеристы Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ, а также наземную станцию БпЛА и вышку связи. Генштаб проинформировал об общих потерях оккупантов.