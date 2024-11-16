Live
  • Сб 16.11.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.24
  • EUR 43.47

Изюм подвергся авиаудару, на Купянском направлении 17 атак — Генштаб

Происшествия 08:37   16.11.2024
Оксана Горун
Изюм подвергся авиаудару, на Купянском направлении 17 атак — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 16 ноября проинформировал о продолжающейся активности врага на Купянском направлении, на севере от Харькова также идут бои — девять за сутки.

В Генштабе проинформировали, что армия РФ нанесла авиационный удар в районе Изюма. В целом за сутки по территории Украины нанесли 52 авиаудара с применением 102 управляемых авиабомб.

На фронте зафиксировали 170 боевых столкновений.

«На Харьковском направлении враг девять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга и Волчанск. На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Копанок и Надии», — проинформировали в сводке ГШ.

За сутки авиация, ракетчики и артиллеристы Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ, а также наземную станцию БпЛА и вышку связи. Генштаб проинформировал об общих потерях оккупантов.

Читайте также: Россияне вновь в Сотницком Казачке на Харьковщине — DeepState

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 16 ноября: войска РФ у границы, удар по Изюму
Новости Харькова — главное за 16 ноября: войска РФ у границы, удар по Изюму
16.11.2024, 08:57
Россияне вновь в Сотницком Казачке на Харьковщине — DeepState
Россияне вновь в Сотницком Казачке на Харьковщине — DeepState
16.11.2024, 07:45
Студенты готовы принять этот вызов — Терехов о восстановлении Харькова
Студенты готовы принять этот вызов — Терехов о восстановлении Харькова
15.11.2024, 17:40
Без света останется один из районов Харькова: когда и адреса
Без света останется один из районов Харькова: когда и адреса
15.11.2024, 12:12
Харьковчан зовут на работу: предлагают льготы на «коммуналку», вакансии
Харьковчан зовут на работу: предлагают льготы на «коммуналку», вакансии
15.11.2024, 13:39
В Харькове горела 9-этажка, спасли мужчину — ГСЧС
В Харькове горела 9-этажка, спасли мужчину — ГСЧС
16.11.2024, 09:10

Новости по теме:

08:20
ISW заявил, что продвижение РФ в Купянск продолжается
07:45
Россияне вновь в Сотницком Казачке на Харьковщине — DeepState
21:37
66 000 украинцев в плену, гражданских почти не меняют – правозащитник Захаров
09:36
Россия не сможет поддерживать затяжную войну — ISW о возникших в РФ проблемах
09:10
Подрыв дамбы в Курахово: геолог оценил последствия, ISW пересмотрит прогноз

Вы читали новость: «Изюм подвергся авиаудару, на Купянском направлении 17 атак — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 08:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 16 ноября проинформировал о продолжающейся активности врага на Купянском направлении, на севере от Харькова также идут бои — девять за сутки".