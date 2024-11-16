Изюм подвергся авиаудару, на Купянском направлении 17 атак — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 16 ноября проинформировал о продолжающейся активности врага на Купянском направлении, на севере от Харькова также идут бои — девять за сутки.
В Генштабе проинформировали, что армия РФ нанесла авиационный удар в районе Изюма. В целом за сутки по территории Украины нанесли 52 авиаудара с применением 102 управляемых авиабомб.
На фронте зафиксировали 170 боевых столкновений.
«На Харьковском направлении враг девять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга и Волчанск. На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Копанок и Надии», — проинформировали в сводке ГШ.
За сутки авиация, ракетчики и артиллеристы Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ, а также наземную станцию БпЛА и вышку связи. Генштаб проинформировал об общих потерях оккупантов.
Читайте также: Россияне вновь в Сотницком Казачке на Харьковщине — DeepState
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, купянское направление, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Изюм подвергся авиаудару, на Купянском направлении 17 атак — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 08:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 16 ноября проинформировал о продолжающейся активности врага на Купянском направлении, на севере от Харькова также идут бои — девять за сутки".