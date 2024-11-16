Ізюм зазнав авіаудару, на Куп’янському напрямку 17 атак – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 16 листопада поінформував про активність ворога, що триває на Куп’янському напрямку, на півночі від Харкова також ідуть бої – дев’ять за добу.
У Генштабі поінформували, що армія РФ завдала авіаційного удару в районі Ізюма. Загалом за добу по території України завдали 52 авіаудари із застосуванням 102 керованих авіабомб.
На фронті зафіксували 170 бойових зіткнень.
“На Харківському напрямку ворог дев’ять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Копанок та Надії“, – поінформували у зведенні.
За добу авіація, ракетники та артилеристи Сил оборони вразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ, а також наземну станцію БпЛА та вежу зв’язку. Генштаб поінформував про загальні втрати окупантів.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 08:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 16 листопада поінформував про активність ворога, що триває на Куп’янському напрямку, на півночі від Харкова також ідуть бої – дев’ять за добу".