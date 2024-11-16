Лишение водительских прав за «игнор» повестки — Харьковский ОТЦК дал пояснения
Харьковский областной ТЦК и СП на своей странице в Facebook опубликовал комментарий о том, предусмотрено ли законом автоматическое лишение водительских прав за неявку в военкомат.
«Информация, распространенная в некоторых СМИ об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, не соответствует действительности. На практике, лишить водительского удостоверения из-за такой неявки не могут», — заявили в ХОТЦК и СП, ссылаясь на заявление Министерства обороны Украины.
В то же время специалисты, отвечающие за мобилизацию в Украине, пояснили, какие именно ограничения предусматривает закон для водителей, игнорирующих военкоматы.
«Закон предусматривает следующее: временное ограничение права управления применимо к гражданам, уклоняющимся от исполнения воинского долга, только по решению суда. Для этого Территориальный центр комплектования должен обратиться в суд с исковым заявлением, если гражданин игнорирует требования по исполнению воинского долга. Процедура подачи иска должна включать в себя детальное описание требований, которые должны быть выполнены, и документальное подтверждение уклонения от обязанностей гражданином», — отметили в Харьковском ОТЦК и СП.
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Суд может лишить человека прав только, если факт уклонения от мобилизации докажут.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: водительские права, мобилизация, повестка, тцк;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 22:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной ТЦК и СП на своей странице в Facebook опубликовал комментарий о том, предусмотрено ли законом автоматическое лишение водительских прав за неявку в военкомат".