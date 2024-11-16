Позбавлення водійських прав за ігнор повістки – Харківський ОТЦК дав пояснення
Харківський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у фейсбуці опублікував коментар про те, чи передбачено законом автоматичне позбавлення водійських прав за неявку до військкомату.
“Інформація, поширена в деяких ЗМІ про автоматичне позбавлення водійських прав за неявку за повісткою, не відповідає дійсності. На практиці, позбавити посвідчення водія через таку неявку не можуть“, — заявили в ХОТЦК і СП, посилаючись на заяву Міністерства оборони України.
Водночас фахівці, котрі відповідають за мобілізацію в Україні, пояснили, які саме обмеження передбачає закон для водіїв за ігнорування військкоматів.
“Закон передбачає наступне: тимчасове обмеження права керування може бути застосоване до громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, лише за рішенням суду. Для цього: територіальний центр комплектування має звернутися до суду з позовною заявою, якщо громадянин ігнорує вимоги щодо виконання військового обов’язку. Процедура подачі позову має включати детальний опис вимог, що повинні бути виконані, та документальне підтвердження ухилення від обов’язків громадянином“, — зазначили в Харківському ОТЦК і СП.
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Суд може позбавити людину прав, лише якщо факт ухилення від мобілізації доведуть.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: водительские права, мобілізація, повестка, тцк;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 22:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у фейсбуці опублікував коментар про те, чи передбачено законом автоматичне позбавлення водійських прав за неявку до військкомату".