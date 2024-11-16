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На Харьковщине на две недели перекроют мост: как объехать

Общество 18:32   16.11.2024
Оксана Горун
На Харьковщине на две недели перекроют мост: как объехать Фото: пресс-служба ХГС

С понедельника, 18 ноября, на ремонт закрывают мост  на дороге Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, предупредили в Службе восстановления и развития инфраструктуры.

«С 18 ноября из-за ремонтных работ закрывается движение по мосту на участке автомобильной дороги государственного значения Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка (в пределах г. Балаклея) Движение по трассе будет осуществляться в соответствии с согласованной с полицией схемой объезда. Ориентировочный срок закрытия движения – две недели», — проинформировала пресс-служба СВиРИ в Харьковской области.

Там отметили, что ремонт проводят, чтобы обеспечить нормальный проезд после восстановления моста, который повредили по время оккупации Балаклеи.

Дорожники опубликовали схему объезда.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 18:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С понедельника, 18 ноября, на ремонт закрывают мост на дороге Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, предупредили в Службе восстановления и развития инфраструктуры".