На Харьковщине на две недели перекроют мост: как объехать
С понедельника, 18 ноября, на ремонт закрывают мост на дороге Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, предупредили в Службе восстановления и развития инфраструктуры.
«С 18 ноября из-за ремонтных работ закрывается движение по мосту на участке автомобильной дороги государственного значения Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка (в пределах г. Балаклея) Движение по трассе будет осуществляться в соответствии с согласованной с полицией схемой объезда. Ориентировочный срок закрытия движения – две недели», — проинформировала пресс-служба СВиРИ в Харьковской области.
Там отметили, что ремонт проводят, чтобы обеспечить нормальный проезд после восстановления моста, который повредили по время оккупации Балаклеи.
Дорожники опубликовали схему объезда.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, дорога, мост, новости Харькова, перекрыли, ремонт, Служба восстановления и развития инфраструктуры;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 18:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С понедельника, 18 ноября, на ремонт закрывают мост на дороге Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, предупредили в Службе восстановления и развития инфраструктуры".