На Харьковщине на две недели перекроют мост: как объехать

С понедельника, 18 ноября, на ремонт закрывают мост на дороге Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, предупредили в Службе восстановления и развития инфраструктуры.

«С 18 ноября из-за ремонтных работ закрывается движение по мосту на участке автомобильной дороги государственного значения Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка (в пределах г. Балаклея) Движение по трассе будет осуществляться в соответствии с согласованной с полицией схемой объезда. Ориентировочный срок закрытия движения – две недели», — проинформировала пресс-служба СВиРИ в Харьковской области.

Там отметили, что ремонт проводят, чтобы обеспечить нормальный проезд после восстановления моста, который повредили по время оккупации Балаклеи.

Дорожники опубликовали схему объезда.