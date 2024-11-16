На Харківщині на два тижні перекриють міст: як об’їхати
Фото: пресслужба ХМР
З понеділка, 18 листопада, на ремонт закривають міст на дорозі Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, попередили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.
“З 18 листопада через ремонтні роботи закривається рух мостом на ділянці автомобільної дороги державного значення Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка (в межах м. Балаклія). Рух трасою здійснюватиметься відповідно до погодженої з поліцією схемою об’їзду. Орієнтовний термін закриття руху – два тижні”, – поінформувала пресслужба СВіРІ у Харківській області.
Там зазначили, що ремонт проводять, щоб забезпечити нормальний проїзд після відновлення мосту, який пошкодили під час окупації Балаклії.
Дорожники опублікували схему об’їзду.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, дорога, мост, новини Харкова, перекрыли, ремонт, Служба восстановления и развития инфраструктуры;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 18:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З понеділка, 18 листопада, на ремонт закривають міст на дорозі Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, попередили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури".