«Скорая» попала под обстрел на Харьковщине, враг ударил по Изюму — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 16 ноября сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковской области за сутки.

«Вчера бригада экстренной медицинской помощи попала под вражеский минометный обстрел в Золочевской громаде. Бригада и автомобиль не пострадали», — проинформировал Синегубов.

Также он подтвердил информацию об ударах по Изюму и Великому Бурлуку. В Изюме, по данным начальника ХОВА, разрушены складские помещения предприятия, повреждены фасады, окна и двери частных домов. В Великом Бурлуке — частично разрушено здание лицея и суда. Также российские снаряды повредили стекла в трех многоквартирных двухэтажках, больнице и здании сельсовета.