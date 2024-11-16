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«Скорая» попала под обстрел на Харьковщине, враг ударил по Изюму — Синегубов

Происшествия 08:46   16.11.2024
Оксана Горун
«Скорая» попала под обстрел на Харьковщине, враг ударил по Изюму — Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 16 ноября сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковской области за сутки.

«Вчера бригада экстренной медицинской помощи попала под вражеский минометный обстрел в Золочевской громаде. Бригада и автомобиль не пострадали», — проинформировал Синегубов.

Также он подтвердил информацию об ударах по Изюму и Великому Бурлуку. В Изюме, по данным начальника ХОВА, разрушены складские помещения предприятия, повреждены фасады, окна и двери частных домов. В Великом Бурлуке — частично разрушено здание лицея и суда. Также российские снаряды повредили стекла в трех многоквартирных двухэтажках, больнице и здании сельсовета.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 08:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 16 ноября сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковской области за сутки".