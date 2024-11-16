«Скорая» попала под обстрел на Харьковщине, враг ударил по Изюму — Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 16 ноября сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковской области за сутки.
«Вчера бригада экстренной медицинской помощи попала под вражеский минометный обстрел в Золочевской громаде. Бригада и автомобиль не пострадали», — проинформировал Синегубов.
Также он подтвердил информацию об ударах по Изюму и Великому Бурлуку. В Изюме, по данным начальника ХОВА, разрушены складские помещения предприятия, повреждены фасады, окна и двери частных домов. В Великом Бурлуке — частично разрушено здание лицея и суда. Также российские снаряды повредили стекла в трех многоквартирных двухэтажках, больнице и здании сельсовета.
Читайте также: Россияне вновь в Сотницком Казачке на Харьковщине — DeepState
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: великий бурлук, Изюм, новости Харькова, обстрелы, синегубов, скорая;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Скорая» попала под обстрел на Харьковщине, враг ударил по Изюму — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 08:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 16 ноября сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковской области за сутки".