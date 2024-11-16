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“Швидка” потрапила під обстріл на Харківщині, РФ ударила по Ізюму – Синєгубов

Події 08:46   16.11.2024
Оксана Горун
“Швидка” потрапила під обстріл на Харківщині, РФ ударила по Ізюму – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 16 листопада повідомив про наслідки російських обстрілів Харківської області за добу.

“Вчора бригада екстреної медичної допомоги втрапила під ворожий мінометний обстріл у Золочівській громаді. Бригада та автівка не постраждали”, – поінформував Синєгубов.

Також він підтвердив інформацію про удари по Ізюму та Великому Бурлуку. В Ізюмі, за даними начальника ХОВА, зруйновані складські приміщення підприємства, пошкоджені фасади, вікна та двері приватних будинків. У Великому Бурлуку – частково зруйновані будівлі ліцею та суду. Також російські снаряди пошкодили шибки у трьох багатоквартирних двоповерхівках, лікарні та будівлі сільради.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 08:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 16 листопада повідомив про наслідки російських обстрілів Харківської області за добу".