“Швидка” потрапила під обстріл на Харківщині, РФ ударила по Ізюму – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 16 листопада повідомив про наслідки російських обстрілів Харківської області за добу.
“Вчора бригада екстреної медичної допомоги втрапила під ворожий мінометний обстріл у Золочівській громаді. Бригада та автівка не постраждали”, – поінформував Синєгубов.
Також він підтвердив інформацію про удари по Ізюму та Великому Бурлуку. В Ізюмі, за даними начальника ХОВА, зруйновані складські приміщення підприємства, пошкоджені фасади, вікна та двері приватних будинків. У Великому Бурлуку – частково зруйновані будівлі ліцею та суду. Також російські снаряди пошкодили шибки у трьох багатоквартирних двоповерхівках, лікарні та будівлі сільради.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 08:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 16 листопада повідомив про наслідки російських обстрілів Харківської області за добу".