“Швидка” потрапила під обстріл на Харківщині, РФ ударила по Ізюму – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 16 листопада повідомив про наслідки російських обстрілів Харківської області за добу.

“Вчора бригада екстреної медичної допомоги втрапила під ворожий мінометний обстріл у Золочівській громаді. Бригада та автівка не постраждали”, – поінформував Синєгубов.

Також він підтвердив інформацію про удари по Ізюму та Великому Бурлуку. В Ізюмі, за даними начальника ХОВА, зруйновані складські приміщення підприємства, пошкоджені фасади, вікна та двері приватних будинків. У Великому Бурлуку – частково зруйновані будівлі ліцею та суду. Також російські снаряди пошкодили шибки у трьох багатоквартирних двоповерхівках, лікарні та будівлі сільради.