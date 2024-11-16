В Харькове мужчина пытался выпрыгнуть с третьего этажа: что случилось (видео)
Пресс-служба патрульной полиции Харьковщины сообщила: на днях полицейские в Харькове помешали мужчине покончить жизнь самоубийством.
«На днях на линию «102» поступило сообщение о попытке самоубийства в Киевском районе города. Мы оперативно прибыли на место, где обнаружили на краю балкона квартиры на третьем этаже гражданина, который хотел покончить с собой», — проинформировала пресс-служба патрульных.
На помощь харьковчанину пришли инспекторы Егор Савельев, Максим Криворучкин и Артем Трушкоков. Пока Артем с улицы вел переговоры с потенциальным самоубийцей, коллеги быстро поднялись в нужную квартиру.
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«Дверь квартиры была открыта, поэтому наши патрульные незаметно сократили дистанцию и остановили мужчину, прежде чем он совершил непоправимое», — отметили в пресс-службе.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 11:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба патрульной полиции Харьковщины сообщила: на днях полицейские в Харькове помешали мужчине покончить жизнь самоубийством".