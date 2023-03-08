Порезал вены: харьковские патрульные спасли жителя Немышлянского района

Харьковские патрульные оказали домедицинскую помощь мужчине, который пытался свести счеты с жизнью.

На днях вечером, патрулируя Немышлянский район, инспекторы получили вызов о попытке самоубийства, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Стражи порядка Андрей Ненашев, Екатерина Галкина и Владислав Нежива оперативно прибыли по указанному адресу, где обнаружили мужчину с резаными ранами на руке. Гражданин был вялым, ведь потерял много крови. Патрульные сразу стали оказывать ему домедицинскую помощь. В частности наложили ему давящие повязки, поддерживали с ним разговор и контролировали состояние до приезда врачей. Медики госпитализировали мужчину», — рассказали копы.