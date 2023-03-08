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Порізав вени: харківські патрульні врятували жителя Немишлянського району

Події 20:14   08.03.2023
Олена Нагорна
Порізав вени: харківські патрульні врятували жителя Немишлянського району

Харківські патрульні надали домедичну допомогу чоловікові, який намагався звести рахунки із життям.

Днями ввечері, патрулюючи Немишлянський район, інспектори отримали виклик про спробу самогубства, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

“Охоронці порядку Андрій Ненашев, Катерина Галкіна та Владислав Нежива оперативно прибули за вказаною адресою, де виявили чоловіка з різаними ранами на руці. Громадянин був млявим, адже втратив чимало крові. Патрульні одразу стали надавати йому домедичну допомогу. Зокрема наклали йому тиснучі пов’язки, підтримували з ним розмову та контролювали стан до приїзду лікарів. Медики ушпиталили чоловіка”, – розповіли копи.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 20:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські патрульні надали домедичну допомогу чоловікові, який намагався звести рахунки із життям.".