Порізав вени: харківські патрульні врятували жителя Немишлянського району

Харківські патрульні надали домедичну допомогу чоловікові, який намагався звести рахунки із життям.

Днями ввечері, патрулюючи Немишлянський район, інспектори отримали виклик про спробу самогубства, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

“Охоронці порядку Андрій Ненашев, Катерина Галкіна та Владислав Нежива оперативно прибули за вказаною адресою, де виявили чоловіка з різаними ранами на руці. Громадянин був млявим, адже втратив чимало крові. Патрульні одразу стали надавати йому домедичну допомогу. Зокрема наклали йому тиснучі пов’язки, підтримували з ним розмову та контролювали стан до приїзду лікарів. Медики ушпиталили чоловіка”, – розповіли копи.