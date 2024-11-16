У Харкові чоловік намагався вистрибнути з третього поверху: що сталося (відео)
Пресслужба патрульної поліції Харківщини повідомила: днями поліціянти у Харкові завадили чоловікові покінчити життя самогубством.
“Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про спробу самогубства в Київському районі міста. Ми оперативно прибули на місце, де виявили на краю балкона квартири на третьому поверсі громадянина, який хотів вкоротити собі віку”, — проінформувала пресслужба патрульних.
На допомогу харків’янину прийшли інспектори Єгор Савельєв, Максим Криворучкін та Артем Трушкоков.
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“Двері квартири були відчинені, тож наші патрульні непомітно скоротили дистанцію та зупинили чоловіка, перш ніж він вчинив непоправне”, – зазначили в пресслужбі.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 11:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба патрульної поліції Харківщини повідомила: днями поліціянти у Харкові завадили чоловікові покінчити життя самогубством".