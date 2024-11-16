У Харкові чоловік намагався вистрибнути з третього поверху: що сталося (відео)

Пресслужба патрульної поліції Харківщини повідомила: днями поліціянти у Харкові завадили чоловікові покінчити життя самогубством.

“Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про спробу самогубства в Київському районі міста. Ми оперативно прибули на місце, де виявили на краю балкона квартири на третьому поверсі громадянина, який хотів вкоротити собі віку”, — проінформувала пресслужба патрульних.

На допомогу харків’янину прийшли інспектори Єгор Савельєв, Максим Криворучкін та Артем Трушкоков.

“Двері квартири були відчинені, тож наші патрульні непомітно скоротили дистанцію та зупинили чоловіка, перш ніж він вчинив непоправне”, – зазначили в пресслужбі.