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Завтра днем ​​трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова

Общество 19:36   18.11.2024
Оксана Якушко
Завтра днем ​​трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова

19 ноября с 9:00 до 16:00 трамваи №8 не будут ходить по пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» в разворотный круг «Ул. Мухачева», сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В это время трамвай №8 будет курсировать следующим образом:

разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – разворотный круг «Ул. Мухачева».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 19:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 ноября с 9:00 до 16:00 трамваи №8 не будут ходить по пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» в разворотный круг «Ул. Мухачева». ".