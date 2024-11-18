Завтра днем ​​трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова

19 ноября с 9:00 до 16:00 трамваи №8 не будут ходить по пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» в разворотный круг «Ул. Мухачева», сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В это время трамвай №8 будет курсировать следующим образом:

разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – разворотный круг «Ул. Мухачева».