Завтра вдень трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

19 листопада з 9:00 до 16:00 трамваї не ходитимуть на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до розворотного кола «Вул. Мухачова», повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №8 курсуватиме так:

розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова».