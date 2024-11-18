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Завтра вдень трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

Суспільство 19:36   18.11.2024
Оксана Якушко
Завтра вдень трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

19 листопада з 9:00 до 16:00 трамваї не ходитимуть на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до розворотного кола «Вул. Мухачова», повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №8 курсуватиме так:

розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 19:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 листопада з 9:00 до 16:00 трамваї не ходитимуть на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до розворотного кола «Вул. Мухачова». ".