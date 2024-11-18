Тролейбус у Харкові на два дні змінить маршрут: як курсуватиме

Рух тролейбусів на вулицях Дудинської та Холодногірській, на ділянці від проспекту Любові Малої до розворотного кола «Вул. Новий Побут», буде припинений з 10:00 до 15:00 19-20 листопада.

Причина – ремонт контактної мережі, повідомили у Харківській міськраді.

У цей період тролейбус №27 курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – пл. Конституції;

у зворотному напрямку: пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби».

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