Троллейбус в Харькове на два дня изменит маршрут: как будет курсировать

Движение троллейбусов на улицах Дудинской и Холодногорской, на участке от проспекта Любови Малой до разворота «Ул. Новый Быт», будет прекращено с 10:00 до 15:00 19-20 ноября.

Причина – ремонт контактной сети, сообщили в Харьковском горсовете.

В этот период троллейбус №27 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – бул. Гончаровский – ул. Зброярская – ул. Благовещенская – пл. Благовещенская – спуск Соборный – ул. Университетская – пер. Ярмарочный – пл. Конституции;

в обратном направлении: пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергеевская – пл. Благовещенская – ул. Коцарская – ул. Оружейная – бул. Гончаровский – ул. Большая Гончаровская – ул. Семинарская – пр. Любови Малой – ул. Китаенко – пр. Ново-Баварский – разворотный круг «Пр. Дзюбы».