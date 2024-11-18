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Троллейбус в Харькове на два дня изменит маршрут: как будет курсировать

Общество 16:51   18.11.2024
Виктория Яковенко
Троллейбус в Харькове на два дня изменит маршрут: как будет курсировать Фото: пресс-служба ХГС

Движение троллейбусов на улицах Дудинской и Холодногорской, на участке от проспекта Любови Малой до разворота «Ул. Новый Быт», будет прекращено с 10:00 до 15:00 19-20 ноября.

Причина – ремонт контактной сети, сообщили в Харьковском горсовете.

В этот период троллейбус №27 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – бул. Гончаровский – ул. Зброярская – ул. Благовещенская – пл. Благовещенская – спуск Соборный – ул. Университетская – пер. Ярмарочный – пл. Конституции;

в обратном направлении: пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергеевская – пл. Благовещенская – ул. Коцарская – ул. Оружейная – бул. Гончаровский – ул. Большая Гончаровская – ул. Семинарская – пр. Любови Малой – ул. Китаенко – пр. Ново-Баварский – разворотный круг «Пр. Дзюбы».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 16:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов на улицах Дудинской и Холодногорской, на участке от проспекта Любови Малой до разворота «Ул. Новый Быт», будет прекращено с 10:00 до 15:00 19-20 ноября.".