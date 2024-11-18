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Зима на пороге: более 1200 тонн соли подготовили в Харькове, сколько песка

Общество 13:13   18.11.2024
Виктория Яковенко
Зима на пороге: более 1200 тонн соли подготовили в Харькове, сколько песка Фото: КП «Харьковблагоустройство»

В КП «Харьковблагоустройство» завершают подготовку к зиме.

В частности, коммунальщики заготовили необходимый запас соли – 1240 тонн. Кроме этого, планируют подготовить 7400 тонн песка — сейчас завезено более половины материала.

В КП обещают, что до конца декабря будут снабжены посыпным материалом в полном объеме.

«Кроме того, техника предприятия прошла полный технический осмотр и готова к работе в любых погодных условиях. Разбрасыватели смесей, снегоуборочная техника и другие специализированные средства проверены и находятся в полной готовности», — добавили коммунальщики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 13:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковблагоустройство» завершают подготовку к зиме.".