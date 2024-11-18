Зима на порозі: понад 1200 тонн солі підготували у Харкові, скільки піску
Фото: КП «Харківблагоустрій»
У КП «Харківблагоустрій» завершують підготування до зими.
Зокрема, комунальники заготовили необхідний запас солі – 1240 тонн. Крім цього, планують підготувати 7400 тонн піску – наразі завезено понад половину матеріалу.
У КП обіцяють, що до кінця грудня будуть забезпечені посипним матеріалом у повному обсязі.
«Крім того, техніка підприємства пройшла повний технічний огляд і готова до роботи у будь-яких погодних умовах. Розкидачі сумішей, снігоприбиральна техніка та інші спеціалізовані засоби перевірені й знаходяться у повній готовності», – додали комунальники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зима, КП «Харьковблагоустройство», песок, подготовка, соль, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 13:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Харківблагоустрій» завершують підготування до зими.".