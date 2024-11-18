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Зима на порозі: понад 1200 тонн солі підготували у Харкові, скільки піску

Суспільство 13:13   18.11.2024
Вікторія Яковенко
Зима на порозі: понад 1200 тонн солі підготували у Харкові, скільки піску Фото: КП «Харківблагоустрій»

У КП «Харківблагоустрій» завершують підготування до зими.

Зокрема, комунальники заготовили необхідний запас солі – 1240 тонн. Крім цього, планують підготувати 7400 тонн піску – наразі завезено понад половину матеріалу.

У КП обіцяють, що до кінця грудня будуть забезпечені посипним матеріалом у повному обсязі.

«Крім того, техніка підприємства пройшла повний технічний огляд і готова до роботи у будь-яких погодних умовах. Розкидачі сумішей, снігоприбиральна техніка та інші спеціалізовані засоби перевірені й знаходяться у повній готовності», – додали комунальники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 13:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Харківблагоустрій» завершують підготування до зими.".