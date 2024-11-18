Зима на порозі: понад 1200 тонн солі підготували у Харкові, скільки піску

У КП «Харківблагоустрій» завершують підготування до зими.

Зокрема, комунальники заготовили необхідний запас солі – 1240 тонн. Крім цього, планують підготувати 7400 тонн піску – наразі завезено понад половину матеріалу.

У КП обіцяють, що до кінця грудня будуть забезпечені посипним матеріалом у повному обсязі.

«Крім того, техніка підприємства пройшла повний технічний огляд і готова до роботи у будь-яких погодних умовах. Розкидачі сумішей, снігоприбиральна техніка та інші спеціалізовані засоби перевірені й знаходяться у повній готовності», – додали комунальники.