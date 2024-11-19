Дом горел в Чугуевском районе из-за обстрела РФ – данные от ГСЧС
В течение суток на Харьковщине спасатели ликвидировали семь пожаров, один из них возник из-за удара РФ, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Как сообщили в ГСЧС, накануне днем россияне обстреляли Чугуевский район.
«В 15:10 вражеские войска ударили по селу Белый Колодец, Чугуевского района. В результате обстрела загорелся дом на площади 55 м кв. К ликвидации были привлечены 6 спасателей и 2 единицы техники», – написали спасатели.
Также за сутки пиротехники выявили и обезвредили 67 единиц взрывоопасных предметов, а сотрудники ГСЧС помогли эвакуироваться семи жителям села Ковшаровка и Грушковка.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 09:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине спасатели ликвидировали семь пожаров, один из них возник из-за удара РФ, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".