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Дом горел в Чугуевском районе из-за обстрела РФ – данные от ГСЧС

Происшествия 09:10   19.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Дом горел в Чугуевском районе из-за обстрела РФ – данные от ГСЧС

В течение суток на Харьковщине спасатели ликвидировали семь пожаров, один из них возник из-за удара РФ, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Как сообщили в ГСЧС, накануне днем россияне обстреляли Чугуевский район.

«В 15:10 вражеские войска ударили по селу Белый Колодец, Чугуевского района. В результате обстрела загорелся дом на площади 55 м кв. К ликвидации были привлечены 6 спасателей и 2 единицы техники», – написали спасатели.

Также за сутки пиротехники выявили и обезвредили 67 единиц взрывоопасных предметов, а сотрудники ГСЧС помогли эвакуироваться семи жителям села Ковшаровка и Грушковка.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 09:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине спасатели ликвидировали семь пожаров, один из них возник из-за удара РФ, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".