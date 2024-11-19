Дом горел в Чугуевском районе из-за обстрела РФ – данные от ГСЧС

В течение суток на Харьковщине спасатели ликвидировали семь пожаров, один из них возник из-за удара РФ, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Как сообщили в ГСЧС, накануне днем россияне обстреляли Чугуевский район.

«В 15:10 вражеские войска ударили по селу Белый Колодец, Чугуевского района. В результате обстрела загорелся дом на площади 55 м кв. К ликвидации были привлечены 6 спасателей и 2 единицы техники», – написали спасатели.

Также за сутки пиротехники выявили и обезвредили 67 единиц взрывоопасных предметов, а сотрудники ГСЧС помогли эвакуироваться семи жителям села Ковшаровка и Грушковка.