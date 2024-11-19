Синегубов: двое людей ранены из-за обстрела Гоптовки. Куда еще «прилетало»

В течение суток враг бил по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому району, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Накануне в 09:40 россияне ударили дроном по Купянску. Вследствие атаки повреждено авто. А в 15:10 «прилетело» по Чугуевскому району – в селе Белый Колодец горел дом, сообщил начальник ХОВА.

«16:00 Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Гоптовка. В результате обстрела пострадали мужчина 52 и женщина 59 года», – добавил Синегубов.