Синегубов: двое людей ранены из-за обстрела Гоптовки. Куда еще «прилетало»
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В течение суток враг бил по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому району, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Накануне в 09:40 россияне ударили дроном по Купянску. Вследствие атаки повреждено авто. А в 15:10 «прилетело» по Чугуевскому району – в селе Белый Колодец горел дом, сообщил начальник ХОВА.
«16:00 Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Гоптовка. В результате обстрела пострадали мужчина 52 и женщина 59 года», – добавил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Купянский район, обстрелы, прилеты, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 08:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток краг бил по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому району, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".