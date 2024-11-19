Новости Харькова — главное за 19 ноября: как прошла ночь

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07:07

Ночью тревога звучала из-за «Шахедов» над Харьковщиной, а также — угрозы удара КАБов

В 00:05 в сторону Харьковщины из Полтавской области двигались российские беспилотники. Из-за угрозы удара дронами Воздушные силы объявили в регионе тревогу.

В 02:16 в ряде областей объявилась уже новая группа «Шахедов», в том числе — вражеские БПЛА летали и над нашей.

Уже в 02:37 небо над областью стало чистым, прозвучал отбой. А в 03:54 тревогу возобновили — в соседних областях вновь заметили «Шахеды».

Позже, в 04:42, россияне еще и запустили КАБы в Донецкой и Харьковской области.

Однако вскоре опасность миновала и в 05:17 на Харьковщине объявили отбой тревоги.