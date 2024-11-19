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Новости Харькова — главное за 19 ноября: как прошла ночь

Украина 07:07   19.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 19 ноября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:07

Ночью тревога звучала из-за «Шахедов» над Харьковщиной, а также — угрозы удара КАБов

В 00:05 в сторону Харьковщины из Полтавской области двигались российские беспилотники. Из-за угрозы удара дронами Воздушные силы объявили в регионе тревогу. 

В 02:16 в ряде областей объявилась уже новая группа «Шахедов», в том числе — вражеские БПЛА летали и над нашей. 

Уже в 02:37 небо над областью стало чистым, прозвучал отбой. А в 03:54 тревогу возобновили — в соседних областях вновь заметили «Шахеды». 

Позже, в 04:42, россияне еще и запустили КАБы в Донецкой и Харьковской области.  

Однако вскоре опасность миновала и в 05:17 на Харьковщине объявили отбой тревоги.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 07:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".