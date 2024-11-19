Новости Харькова — главное за 19 ноября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:07
Ночью тревога звучала из-за «Шахедов» над Харьковщиной, а также — угрозы удара КАБов
В 00:05 в сторону Харьковщины из Полтавской области двигались российские беспилотники. Из-за угрозы удара дронами Воздушные силы объявили в регионе тревогу.
В 02:16 в ряде областей объявилась уже новая группа «Шахедов», в том числе — вражеские БПЛА летали и над нашей.
Уже в 02:37 небо над областью стало чистым, прозвучал отбой. А в 03:54 тревогу возобновили — в соседних областях вновь заметили «Шахеды».
Позже, в 04:42, россияне еще и запустили КАБы в Донецкой и Харьковской области.
Однако вскоре опасность миновала и в 05:17 на Харьковщине объявили отбой тревоги.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: воздушніе тревоги, главніе новости, тревоги, хроника;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 07:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".