Новини Харкова — головне за 19 листопада: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:07
Вночі тривога лунала через «Шахеди» над Харківщиною, а також – загрозу удару КАБів
О 00:05 у бік Харківщини із Полтавської області рухалися російські безпілотники. Через загрозу удару дронами Повітряні сили оголосили тривогу в регіоні.
О 02:16 у низці областей зʼявилася вже нова група «Шахедів», у тому числі – ворожі БПЛА літали і над нашою.
Вже о 02:37 небо над областю стало чистим, пролунав відбій. А о 03:54 тривогу відновили – у сусідніх областях знову помітили «Шахеди».
Пізніше о 04:42 росіяни ще й запустили КАБи в Донецькій та Харківській області.
Однак невдовзі небезпека минула і о 05:17 на Харківщині оголосили відбій тривоги.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".