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Новини Харкова — головне за 19 листопада: як минула ніч

Україна 07:07   19.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 19 листопада: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:07

Вночі тривога лунала через «Шахеди» над Харківщиною, а також – загрозу удару КАБів

О 00:05 у бік Харківщини із Полтавської області рухалися російські безпілотники. Через загрозу удару дронами Повітряні сили оголосили тривогу в регіоні. 

О 02:16 у низці областей зʼявилася вже нова група «Шахедів», у тому числі – ворожі БПЛА літали і над нашою. 

Вже о 02:37 небо над областю стало чистим, пролунав відбій.  А о 03:54 тривогу відновили – у сусідніх областях знову помітили «Шахеди». 

Пізніше о 04:42 росіяни ще й запустили КАБи в Донецькій та Харківській області. 

Однак невдовзі небезпека минула і о 05:17 на Харківщині оголосили відбій тривоги.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 07:07;

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