Новини Харкова — головне за 19 листопада: як минула ніч

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07:07

Вночі тривога лунала через «Шахеди» над Харківщиною, а також – загрозу удару КАБів

О 00:05 у бік Харківщини із Полтавської області рухалися російські безпілотники. Через загрозу удару дронами Повітряні сили оголосили тривогу в регіоні.

О 02:16 у низці областей зʼявилася вже нова група «Шахедів», у тому числі – ворожі БПЛА літали і над нашою.

Вже о 02:37 небо над областю стало чистим, пролунав відбій. А о 03:54 тривогу відновили – у сусідніх областях знову помітили «Шахеди».

Пізніше о 04:42 росіяни ще й запустили КАБи в Донецькій та Харківській області.

Однак невдовзі небезпека минула і о 05:17 на Харківщині оголосили відбій тривоги.