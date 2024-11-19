Будинок горів у Чугуївському районі через обстріл РФ – дані від ДСНС
Протягом доби на Харківщині рятувальники ліквідували сім пожеж, одна з них виникла через удар РФ, уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Як повідомили у ДСНС, напередодні вдень росіяни обстріляли Чугуївський район.
“О 15:10 ворожі війська вдарили по селу Білий Колодязь, Чугуївського району. Внаслідок обстрілу загорівся будинок на площі 55 м кв. До ліквідації було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці техніки”, – написали рятувальники.
Також за добу піротехніки виявили та знешкодили 67 одиниць вибухонебезпечних предметів, а співробітники ДСНС допомогли евакуюватися сімом мешканцям села Ківшарівка та Грушківка.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 09:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині рятувальники ліквідували сім пожеж, одна з них виникла через удар РФ, уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".