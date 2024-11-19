Будинок горів у Чугуївському районі через обстріл РФ – дані від ДСНС

Протягом доби на Харківщині рятувальники ліквідували сім пожеж, одна з них виникла через удар РФ, уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Як повідомили у ДСНС, напередодні вдень росіяни обстріляли Чугуївський район.

“О 15:10 ворожі війська вдарили по селу Білий Колодязь, Чугуївського району. Внаслідок обстрілу загорівся будинок на площі 55 м кв. До ліквідації було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці техніки”, – написали рятувальники.

Також за добу піротехніки виявили та знешкодили 67 одиниць вибухонебезпечних предметів, а співробітники ДСНС допомогли евакуюватися сімом мешканцям села Ківшарівка та Грушківка.