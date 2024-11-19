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Синєгубов: двоє людей поранені через обстріл Гоптівки. Куди ще «прилітало»

Події 08:33   19.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: двоє людей поранені через обстріл Гоптівки. Куди ще «прилітало» скриншот

Протягом доби ворог бив по Куп’янському, Чугуївському та Харківському району, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні о 09:40 росіяни вдарили дроном по Куп’янську. Внаслідок атаки пошкоджено авто. А о 15:10 “прилетіло” по Чугуївському району – у селі Білий Колодязь горів будинок, повідомив начальник ХОВА.

16:00 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Гоптівка. Внаслідок обстрілу постраждали чоловік 52 та жінка 59 роки“, – додав Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 08:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог бив по Куп’янському, Чугуївському та Харківському району, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".