Синєгубов: двоє людей поранені через обстріл Гоптівки. Куди ще «прилітало»
скриншот
Протягом доби ворог бив по Куп’янському, Чугуївському та Харківському району, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Напередодні о 09:40 росіяни вдарили дроном по Куп’янську. Внаслідок атаки пошкоджено авто. А о 15:10 “прилетіло” по Чугуївському району – у селі Білий Колодязь горів будинок, повідомив начальник ХОВА.
“16:00 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Гоптівка. Внаслідок обстрілу постраждали чоловік 52 та жінка 59 роки“, – додав Синєгубов.
Читайте також: Новини Харкова — головне за 19 листопада: як минула ніч
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Купянский район, обстріли, прилеты, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов: двоє людей поранені через обстріл Гоптівки. Куди ще «прилітало»»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 08:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог бив по Куп’янському, Чугуївському та Харківському району, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".