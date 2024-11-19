Live
  • Вт 19.11.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.37
  • EUR 43.63

Завтра не будут ходить трамваи по одной из улиц Харькова

Общество 19:02   19.11.2024
Оксана Якушко
Завтра не будут ходить трамваи по одной из улиц Харькова Фото: Харьковский горсовет

Завтра, 20 ноября, трамваи не будут ходить с 9:00 до 16:00 по ул. Николая Бажана, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В этот период трамвай №7 будет курсировать так: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – бул. Гончаровский – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

Читайте также: Завтра днем ​​трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
РФ ударила по центру Харькова: пострадали 12 человек, последствия (видео)
РФ ударила по центру Харькова: пострадали 12 человек, последствия (видео)
19.11.2024, 16:39
Мокрый снег и шквалы. Когда в Харькове и области ухудшится погода
Мокрый снег и шквалы. Когда в Харькове и области ухудшится погода
19.11.2024, 12:33
Новости Харькова — главное за 19.11: 1000 дней войны, «прилет» в городе
Новости Харькова — главное за 19.11: 1000 дней войны, «прилет» в городе
19.11.2024, 17:40
Прорвались ли украинские ДРГ на Белгородщину: подробности от ISW
Прорвались ли украинские ДРГ на Белгородщину: подробности от ISW
19.11.2024, 07:33
Синегубов: в Купянске осталось 150 людей, подавать тепло и воду уже невозможно
Синегубов: в Купянске осталось 150 людей, подавать тепло и воду уже невозможно
19.11.2024, 11:30
Четверо раненых в результате обстрелов россиян по Купянску Харьковской области
Четверо раненых в результате обстрелов россиян по Купянску Харьковской области
19.11.2024, 19:48

Новости по теме:

19:36
Завтра днем ​​трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова
18:17
Завтра трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова
12:35
Харьковчане просят Терехова продлить маршрут трамвая №23
18:44
В понедельник трамвай №3 будет курсировать по другому маршруту в Харькове
19:13
Завтра днем ​​не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова

Вы читали новость: «Завтра не будут ходить трамваи по одной из улиц Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 19:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 20 ноября, трамваи не будут ходить с 9:00 до 16:00 по ул. Николая Бажана, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.".