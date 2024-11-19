Завтра не будут ходить трамваи по одной из улиц Харькова
Фото: Харьковский горсовет
Завтра, 20 ноября, трамваи не будут ходить с 9:00 до 16:00 по ул. Николая Бажана, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.
Это связано с ремонтом трамвайного пути.
В этот период трамвай №7 будет курсировать так: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – бул. Гончаровский – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: трамвай, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 19:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 20 ноября, трамваи не будут ходить с 9:00 до 16:00 по ул. Николая Бажана, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.".