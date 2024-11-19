Завтра не будут ходить трамваи по одной из улиц Харькова

Завтра, 20 ноября, трамваи не будут ходить с 9:00 до 16:00 по ул. Николая Бажана, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В этот период трамвай №7 будет курсировать так: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – бул. Гончаровский – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».