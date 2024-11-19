Завтра не ходитимуть трамваї по одній з вулиць Харкова
Фото: Харьковский горсовет
Завтра, 20 листопада, трамваї не ходитимуть з 9:00 до 16:00 по вул. Миколи Бажана, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.
У цей період трамвай №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: трамвай, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 19:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 20 листопада, трамваї не ходитимуть з 9:00 до 16:00 по вул. Миколи Бажана, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.".