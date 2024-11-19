Завтра не ходитимуть трамваї по одній з вулиць Харкова

Завтра, 20 листопада, трамваї не ходитимуть з 9:00 до 16:00 по вул. Миколи Бажана, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамвай №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».