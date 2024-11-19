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Завтра не ходитимуть трамваї по одній з вулиць Харкова

Суспільство 19:02   19.11.2024
Оксана Якушко
Завтра не ходитимуть трамваї по одній з вулиць Харкова Фото: Харьковский горсовет

Завтра, 20 листопада, трамваї не ходитимуть з 9:00 до 16:00 по вул. Миколи Бажана, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамвай №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

Читайте також: Завтра вдень трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 19:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 20 листопада, трамваї не ходитимуть з 9:00 до 16:00 по вул. Миколи Бажана, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.".