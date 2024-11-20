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Пять человек остаются в больнице после удара РФ по Харькову – Синегубов

Общество 09:06   20.11.2024
Виктория Яковенко
Пять человек остаются в больнице после удара РФ по Харькову – Синегубов Фото: ukrinform.ua

О последствиях вражеских обстрелов Харьковщины сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в традиционной утренней сводке.

«13:16 город Харьков. В результате обстрела поврежден навес АЗС и один автомобиль. Пострадали 10 человек. На данный момент госпитализированы пять пострадавших», — отметил глава ХОВА.

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20 ноября в 05:15 РФ ударила КАБом на открытой местности вблизи села Черноглазовка. Еще две авиабомбы «прилетели» вблизи села Мироновка Золочевской громады.

Массированно оккупанты били накануне по Купянску, добавил Синегубов. В частности, в 21:00 в результате удара ФАБ-1500 повреждены по меньшей мере 12 жилых домов. Серия обстрелов была в городе с 15:00 до 15:35. Пострадали две женщины 47 и 59 лет.

В 14:30 Купянск снова был под ударом. Повреждены здания трех предприятий. В 12:29 город атаковал БпЛА, он попал по открытой территории, отметил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 09:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях вражеских обстрелов Харьковщины сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в традиционной утренней сводке.".