П’ять людей залишаються у лікарні після удару РФ по Харкову – Синєгубов
Про наслідки ворожих обстрілів Харківщини повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у традиційному ранковому зведенні.
«13:16 місто Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджено навіс АЗС та один автомобіль. Постраждали 10 людей. На цю хвилину госпіталізовані пʼять постраждалих», – зазначив голова ХОВА.
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20 листопада о 05:15 РФ вдарила КАБом на відкритій місцевості поблизу села Чорноглазівка. Ще дві авіабомби «прилетіли» поблизу села Миронівка Золочівської громади.
Масовано окупанти били напередодні по Куп’янську, додав Синєгубов. Зокрема, о 21:00 в результаті удару ФАБ-1500 пошкоджені щонайменше 12 житлових будинків. Серія обстрілів була у місті з 15:00 до 15:35. Постраждали дві жінки 47 та 59 років.
О 14:30 Куп’янськ знову був під ударом. Пошкоджені будівлі трьох підприємств. О 12:29 місто атакував БпЛА, він влучив по відкритій території, зазначив голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 09:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ворожих обстрілів Харківщини повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у традиційному ранковому зведенні.".